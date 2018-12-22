Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Mahsur Kalan Kolombiyalı Dansçılar Otele Yerleştirildi

Atatürk Havalimanı'nda Mahsur Kalan Kolombiyalı Dansçılar Otele Yerleştirildi

2 saat önce

Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalan Kolombiyalı dansçılar otele yerleştirildi Kolombiyalı dansçılara uçak biletini Haluk Levent aldıİSTANBUL - Bilet paraları olmadığı için 13 günden beri Atatürk Havalimanı'nda yaşayan Kolombiyalı dansçılar, otele yerleştirildi.

Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalan Kolombiyalı dansçılar otele yerleştirildi
Kolombiyalı dansçılara uçak biletini Haluk Levent aldı

İSTANBUL - Bilet paraları olmadığı için 13 günden beri Atatürk Havalimanı'nda yaşayan Kolombiyalı dansçılar, otele yerleştirildi.
yardımına ünlü sanatçı Haluk Levent koştu. Devreye giren ünlü sanatçı, dansçıların uçak biletlerini alırken, 3 gün sonra ülkelerine dönecek dansçılar otele yerleştirildi.
Antalya'daki otellerde dans gösterileri yapan ancak paraları olmadığı için ülkelerine dönemeyen Kolombiyalı dansçılar, 13 günden beri Atatürk Havalimanı'nda yaşıyordu. Havalimanı çalışanlarının yardım ettiği dansçıların durumunun kamuoyunda gündeme gelmesi üzerine ünlü sanatçı Haluk Levent, yardımeli uzatmış ve Kolombiyalı grubun biletlerini almıştı.
Dün gece saatlerinde dansçıları havalimanında ziyaret ederek müjdeli haveri veren Haluk Levent, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kolombiya'lı dansçılar artık gülüyorlar. Birkaç iş adamı dostum el ele verdi. THY elinden ne geliyorsa indirim olarak yaptı. Emniyet her türlü misafirperverlik yaptı. THY basın Müşaviri Yahya Üstün çok çabaladı. ve 2 güne ülkelerine dönüyorlar. İstanbul AHBAP'larına da teşekkürler" değerlendirmesinde bulundu.
Dansçılar otele yerleştirildi
13 günden beri Atatürk Havalimanı'nda yaşayan 7 kişilik dans grubu günü öğlen saatlerinde havalimanında görevli polis ekipleri eşliğinde havalimanından alınarak hada fazla mağdur olmamaları için yakındaki bir otele yerleştirildi. Dansçılar, 25 Aralık'ta ülkeleri Kolombiya'ya dönecek. Kolombiyalı dans grubuna yardım eden havalimanı çalışanlarından Mehmet Fatih Ömürlüoğlu, "İki hafta önce geldiler. Yardıma ihtiyaçları vardı. Bir şekilde arkadaşlar arasında yardımcı olduk. Kimi evden yemek getirdi, kimi kıyafet getirdi. Geldiklerinde halleri çok kötüydü. İnsanlık görevimizi yaptık. Dilleri, dinleri ırkları fark etmiyordu. Bu şekilde yardımcı oldu. Dolandırıldıklarını falan iddia ettiler. İki hafta boyunca banyo yapamadılar. Önceki gün arkadaşımız Florya'da bir hamam var onları hamama götürdü. Haluk Levent'e çok teşekkür ediyoruz. Bu işi o çözdü. Biz önayak olduk ama o olmasaydı belki bu çocuklar belki iki ay da burada kalacaklardı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:49 Kaynak: İHA

Haluk Levent, İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel
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