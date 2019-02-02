Atatürk Havalimanı'nda "Manda Boynuzu" Operasyonu...900 Bin TL Değerinde Yüzlerce Manda Boynuzu ve...

Atatürk Havalimanı'nda "manda boynuzu" operasyonu...900 bin TL değerinde yüzlerce manda boynuzu ve bundan üretilmiş süs eşyaları ele geçirdiİSTANBUL - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan...

Atatürk Havalimanı'nda "manda boynuzu" operasyonu...900 bin TL değerinde yüzlerce manda boynuzu ve bundan üretilmiş süs eşyaları ele geçirdi



İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan yüzlerce manda boynuzu ve bunlardan üretilmiş süs eşyaları ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenmekte olan hayvanların kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden analiz yapıldı. Bu kapsamda Dakar'dan İstanbul'a seyahat eden iki yolcu şüpheli değerlendirilip takibe alındı.

Türk Havayollarına ait uçakla Dakar'dan İstanbul'a gelen ve "gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen "yeşil hat"tan geçen yolcular ve beraberindeki eşyalar denetlendi. Senegal vatandaşı olan şahısların bagajlarında yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine şahısların valizleri fiziki arama yapmak amacıyla açıldı.

Yapılan kontrolde şüpheli şahısların valizleri içerisinde; 117 adet Afrika mandası boynuzu, 136 adet Afrika mandası boynuzundan yapılmış süs eşyası, 87 adet Afrika kıtasına özgü el yapımı ahşap heykel tespit edildi.

Şahıslar 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa istinaden işlem yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine teslim edildi. Ele geçirilen ve yurda kaçak olarak getirilmek istenen eşyaların gümrüklenmiş değerinin 921 bin 900 lira olduğu belirlendi.

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