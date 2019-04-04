Atatürk Havalimanı'nda Ofis ve Mağazalar Kapanmaya Başladı..

İstanbul - ATATÜRK HAVALİMANI'NDA OFİS VE MAĞAZALAR KAPANMAYA BAŞLADI.

İstanbul - ATATÜRK HAVALİMANI'NDA OFİS VE MAĞAZALAR KAPANMAYA BAŞLADI.. (ek görüntüyle)



KONTEYNERLER APRONA GETİRİLDİ



Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/ DHA



Türk sivil havacılığına 86 yıl boyunca hizmet veren ve yaklaşık 30 saat sonra ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nda taşınma hazırlıkları hız kazandı. Bugüne kadar milyonlarca yolcu ve uçuşa ev sahipliği yapan iç ve dış terminallerinde birçok firma, ofis ve mağazalarını kapattı. TIR'lara yüklenecek konteynerler de aprona getirildi.



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu yarın sabaha karşı 03.00'da başlıyor. Uzun süredir dış hatlar ile iç hatlarda kiracı olarak faaliyet gösteren çok sayıda firma, ofis ve mağazalarını kapatmaya başladı.



Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'na taşınma işini yapacak olan lojistik firması da Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklarına devam ediyor. Atatürk Havalimanı apronunda belirlenen taşınma alanına vinçler, araçlar ve konteynerler getirildi. Ayrıca taşınma süresince burada görev yapacak personel ve basın mensupları için çadır kuruldu.



47 BİN TON MALZEME TAŞINACAK



Taşınma sırasında toplam 47 bin tondan fazla malzeme, iki havalimanı arasında taşınacak. Operasyonda 1800'den fazla personel görev yapacak. Taşınma sırasında 686 TIR'dan oluşan malzeme ile karadan gidebilen 700 THY aracı ve bin 386 araçlık bir organizasyon planlandı.



BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK



Büyük taşınmanın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve İstanbul sakinlerini minimum seviyede etkilemesi için taşıma güzergahında bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda;



ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA GİDİŞ - GELİŞ İSTİKAMETİ



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gidiş istikametine:



5 Nisan saat 22.00'den itibaren 6 Nisan saat 10.00'a kadar, 12 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar,



6 Nisan saat 10.00'dan saat 23.59'a kadar 14 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy Bağlantı Yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey Kavşağı'na kadar kapatılacak



İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı gidiş istikametine:



6 Nisan saat 01.00'den itibaren aynı gün saat 10.00'a kadarki 9 saatlik süreçte, İstanbul Havalimanı'ndan başlayarak, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu (Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Yeşilyurt havuzlu kavşağa kadar, 5 Nisan saat 22.00'den başlayarak, O-7 Kuzey Çevre Otoyolu'nun Mahmutbey Kavşağı ile Reşadiye Kavşağı arasında kalan kesimin 24 saat boyunca kapatılacak.



Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanmak zorunda kalan tüm araç sınıflarının yolun trafiğe kapatıldığı 24 saat boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişine izin verilecek.

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