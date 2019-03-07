Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Piste Köpek Girdi

Atatürk Havalimanı'nda Piste Köpek Girdi

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'nda iniş için kullanılan piste bir köpeğin girmesi nedeniyle tarifeli sefer yapan üç uçak pisti pas geçti.

Atatürk Havalimanı'nda Piste Köpek Girdi, System.String[]
Atatürk Havalimanı'nda iniş için kullanılan piste bir köpeğin girmesi nedeniyle tarifeli sefer yapan üç uçak pisti pas geçti.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde iniş için alçalan bir uçağın pilotu pistte bir köpeği görünce durumu kuleye bildirdi.

Kule görevlileri, iniş için sıra bekleyen üç uçağın önlem amaçlı olarak, pisti pas geçmesini talep etti.

Haber verilmesi üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, yaptığı çalışmayla köpeği bölgeden uzaklaştırdı.

Pisti pas geçen 3 tarifeli uçak, havada bir süre tur attıktan sonra sorunsuz şekilde inişini yaptı. Hava trafiği normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:40 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Belediyeler 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek

MHP'li Vekilden, Arınç'a Ağır Sözler: Sen ve Vatan Haini Hocan İçin Beka Sorunu Yok Brexit İçin Son 22 Gün
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:44:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Piste Köpek Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]