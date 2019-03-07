Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Piste Köpek Girdi, 3 Uçak İnişi Pas Geçti

Atatürk Havalimanı'nda Piste Köpek Girdi, 3 Uçak İnişi Pas Geçti

53 dakika önce

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHAAtatürk Havalimanı'nda piste bir köpeğin girmesi üzerine inişte olan üç uçak, art arda pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Atatürk Havalimanı'nda Piste Köpek Girdi, 3 Uçak İnişi Pas Geçti, System.String[]
Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/ DHA

Atatürk Havalimanı'nda piste bir köpeğin girmesi üzerine inişte olan üç uçak, art arda pisti pas geçmek zorunda kaldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) ekiplerinin köpeği pisten uzaklaştırmasının ardından uçaklar sorunsuz bir şekilde inişlerini gerçekleştirdi. 

Edinilen bilgilere göre Atatürk Havalimanı'nda saat 11.30 sıralarında, 05-23 nolu pistte Florya tarafından inişe geçen bir uçağın pilotu, pistte köpek gördü. Uçağın pilotu durumu Hava Trafik Kontrol Kulesi personeline bildirerek pisti pas geçti. Ardından kule görevlileri iniş için sırada olan iki uçağın da kontrol amaçlı pisti pas geçmesini istedi. Bu sırada DHMİ ekipleri, köpeği yakalamak için seferber oldu. Piste giren ekipler, köpeği uzaklaştırarak pisti güvenli duruma getirdi.  

Pas geçen 2'si THY'ye biri ise Tunus Havayolları'na ait uçaklar, havada bir tur attıktan sonra sorunsuz bir şekilde inişlerini gerçekleştirdi. 

Öte yandan köpeğin, Yeşilköy'de bulunan askeri havalimanının bulunduğu yerleşkeden piste girdiği öğrenildi.  

Görüntü Dökümü

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-Pistlerden görüntüler

-İniş yapan uçaklar

-Follow me aracı

-Tunus Havayolları uçağı

-Pas geçen uçakların radar ekranındaki görüntüsü

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:23 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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