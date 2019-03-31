Atatürk Havalimanı'nda Polisin Sıkı Çalışması Kuyrukları Bitirdi
1 saat önce
Atatürk Havalimanı pasaport kontrol noktalarında sabah saatlerinde oluşan kuyruk polislerin aralıksız çalışması ile sona erdi.
Atatürk Havalimanı
pasaport kontrol noktalarında sabah saatlerinde oluşan kuyruk polislerin aralıksız çalışması ile sona erdi. İstanbul
Havalimanı'nın 7 Nisan
'dan itibaren tam kapasite ile hizmet vermeye başlaması ile ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı, havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Yaşanan yoğunluğa 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle havalimanındaki polislerin bir kısmının seçim merkezlerinde görevlendirilmesi eklenince pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Pasaport kontuarında görev yapan polisler ise sabah saatlerinden itibaren başlayan kuyruğu azaltmak ve yolcuların uçaklarına yetişebilmesi için yoğun çaba harcadı.
YOLCULAR UÇAĞI KAÇIRMASIN DİYE YEMEK YEMEDİLER Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü
yetkililerinin yoğun ve başarılı çalışmaları ile eritildi. Yolcuların uçağını kaçırmaması için ofislerde görev yapan polisleri pasaport bankolarında çalıştıran yetkililer, yolcuları uçaklara yetiştirdi. Saat 15.00 sıralarında pasaport kuyruğunun bitmesinin ardından sabahtan beri mola yapmadan çalışan polis memurları ancak yemek yiyebildi.
(Tuncer Cengiz/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:21 Kaynak: İHA
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