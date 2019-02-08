Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Rahatsızlanan Bebek Hayatını Kaybetti

Atatürk Havalimanı'nda Rahatsızlanan Bebek Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Tedavi için Türkiye'ye getirilen Iraklı bebek Abdullah Husam Al-Saedi, tedavisinin ardından ülkesine dönerken havalimanında fenalaştı.

Atatürk Havalimanı'nda Rahatsızlanan Bebek Hayatını Kaybetti, System.String[]
Tedavi için Türkiye'ye getirilen Iraklı bebek Abdullah Husam Al-Saedi, tedavisinin ardından ülkesine dönerken havalimanında fenalaştı. Ülkesine gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı'nda rahatsızlanan Abdullah Husam Al-Saedi, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından bir süre önce tedavi için Türkiye'ye getirilen Abdullah Husam Al-Saedi, tedavinin ardından ailesi ile birlikte ülkelerine gitmek için önceki gece Atatürk Havalimanı'na geldi. Anne ve babası ile birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Irak'ın başkenti Bağdat'a uçacak olan Al-Saedi'nin uçağa binebilmesi için uçabileceğine dair sağlık raporu istendi. Aile, bunun üzerine havalimanı sağlık birimine başvurdu. O sırada Saedi'nin fenalaştığını gören doktorlar, hemen harekete geçti. Kan kanseri olduğu öğrenilen Saedi'ye ilk müdahaleyi yapan doktorlar küçük bebeği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Tedavi için Türkiye'ye getirilen 2 aylık Saedi'nin hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdiği öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Türkiye, Güncel
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