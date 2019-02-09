Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Rahatsızlanan Bebek Hayatını Kaybetti

Atatürk Havalimanı'nda Rahatsızlanan Bebek Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'nda rahatsızlanan bebek hayatını kaybetti Doktorların tüm çabası sonuçsuz kaldıİSTANBUL - Tedavi için Türkiye'ye getirilen Iraklı bebek Abdullah Husam Al-Saedi, tedavisinin ardından ülkesine dönerken havalimanında hayatını kaybetti.

Atatürk Havalimanı'nda Rahatsızlanan Bebek Hayatını Kaybetti, System.String[]
Atatürk Havalimanı'nda rahatsızlanan bebek hayatını kaybetti
Doktorların tüm çabası sonuçsuz kaldı

İSTANBUL - Tedavi için Türkiye'ye getirilen Iraklı bebek Abdullah Husam Al-Saedi, tedavisinin ardından ülkesine dönerken havalimanında hayatını kaybetti. Ülkesine gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı'nda rahatsızlanan Abdullah Husam Al-Saedi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ailesi tarafından bir süre önce tedavi için Türkiye'ye getirilen Abdullah Husam Al-Saedi, tedavinin ardından ailesi ile birlikte ülkelerine gitmek için önceki gece Atatürk Havalimanı'na geldi. Anne ve babası ile birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Irak'ın başkenti Bağdat'a uçacak olan Al-Saedi'nin uçağa binebilmesi için uçabileceğine dair sağlık raporu istendi. Bunun üzerine aile havalimanı sağlık birimine başvurdu. O sırada Saedi'nin fenalaştığını gören doktorlar, hemen harekete geçti. Kan kanseri olduğu öğrenilen Saedi'ye ilk müdahaleyi yapan doktorlar küçük bebeği Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Türkiye'ye de tedavi için getirilen 2 aylık Saedi'nin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:12 Kaynak: İHA

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