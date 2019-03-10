Atatürk Havalimanı'nda Sahibinin Almadığı Valizde 131 Bin 500 Uyuşturucu Hap Bulundu
16 dakika önce
ATATÜRK Havalimanı'nda bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda teslim alınmayan valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
ATATÜRK Havalimanı'nda bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda teslim alınmayan valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, 23 Şubat'ta Bakırköy
'de bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda bulunan ve Suudi Arabistan
uyruklu sahibi tarafından teslim alınmayan valizde arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Valizin sahibinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:31 Kaynak: DHA
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