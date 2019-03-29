Atatürk Havalimanı'nda "Seçim" Yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için memleketlerine giden yolcular nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Atatürk Havalimanı'nda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için memleketlerine giden yolcular nedeniyle yoğunluk yaşandı.



31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için memleketlerine gidecek olan vatandaşlar nedeniyle Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde öğleden sonra yoğunluk meydana geldi.



Özbekistan'dan gelen İbrahim Vargül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim için Kars'a gideceğini söyledi.



Vargül, vatandaşlık görevini muhakkak yerine getireceğini ifade ederek, "Oyumu kullanacağım, ardından da Allah nasip ederse Özbekistan'a döneceğim. Seçim, bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne ve millete hayırlı olsun." dedi.



Yolcu Mehmet Arslan ise Fransa'nın başkenti Paris'ten gelen uçaktan henüz indiğini ifade ederek, yerel seçimde memleketi Ağrı'da oy kullanacağını söyledi.



Arslan, "Ülkemiz için seçimlerde hayırlısı olsun, hak eden kazansın." ifadesini kullandı.



Yolcu Lokman Demir de, yerel seçimde oy kullanmak için ailesiyle Bayburt'a gideceklerini, oturdukları mahalledeki muhtarlık seçimlerinin de kendileri için önemli olduğunu belirtti. Demir, seçimlerin vatan ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.



Engin Demir de, Allah'tan hayırlısını dilediklerini ifade ederek, oy kullanmak için uzun yol katetmenin kendileri açısında sorun olmadığını kaydetti.

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