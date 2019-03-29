Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda 'seçim' yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda 'seçim' yoğunluğu

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için memleketlerine giden yolcular nedeniyle Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde yoğunluk meydana geldi.

Atatürk Havalimanı'nda 'seçim' yoğunluğu, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için memleketlerine giden yolcular nedeniyle Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde yoğunluk meydana geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:47 

İstanbul Atatürk Havalimanı, Ekonomi
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