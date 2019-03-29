Atatürk Havalimanı'nda 'seçim' yoğunluğu
1 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için memleketlerine giden yolcular nedeniyle Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde yoğunluk meydana geldi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için memleketlerine giden yolcular nedeniyle Atatürk Havalimanı
İç Hatlar Terminali'nde yoğunluk meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:47
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