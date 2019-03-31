Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Seçim Yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda Seçim Yoğunluğu

10 dakika önce

Atatürk Havalimanı, havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar günü en yoğun günlerinden birini daha yaşadı.

Atatürk Havalimanı'nda Seçim Yoğunluğu, System.String[]
Atatürk Havalimanı, havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar günü en yoğun günlerinden birini daha yaşadı. Bu yoğunluğa bir de pasaport polislerinin seçim sandıklarında görevlendirilmesi eklenince uzun kuyruklar oluştu. İstanbul Havalimanı'nın 7 Nisan'dan itibaren tam kapasite ile birlikte hizmet vermeye başlaması ile ticari uçuşlara kapatılacak Atatürk Havalimanı, havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar günü en yoğun günlerinden birini daha yaşadı. Bu yoğunluğa bir de pasaport polislerinin seçim sandıklarında görevlendirilmesi eklenince uzun kuyruklar oluştu.

OFİSLERDE BULUNAN PERSONEL KONTUARLARA ALINDI

Pasaport kontuarlarında görev yapan polisler ise sabah saatlerinden itibaren başlayan kuyruğu azaltmak ve yolcuların uçaklarına yetişebilmesi için yoğun çaba harcadı. Ofislerde görev yapan polisler de kuyruğu azaltmak için pasaport kontuarlarında görevlendirildi. Pasaport bankolarında çalışan polisler mola yapmadan aralıksız olarak çalışıyor. Yaşlı bebekli yolculara öncelik verildi. Görevli polisler 5 saate yakın süre mola vermeden aralıksız çalıştı. Türk Hava Yolları ise yaşanan bu durumdan etkilenen ve uçağına yetişemeyen yolcularını yer olması durumunda bir sonraki seferlere ücretsiz olarak aktardı. Yolcular oluşan uzun kuyruklar nedeniyle uçağını kaçırma endişesi yaşarken zaman zaman tartışmalar da yaşandı. Emniyet yetkilileri personel azlığı nedeniyle iki pasaport noktasından birini kapatarak hizmet verdi. Yolcuları tek noktada toplayan yetkililer işlemlerin daha hızlı yürümesini sağladı.

(Tuncer Cengiz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:36 Kaynak: İHA

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