Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Seçim Yoğunluğu ... Pasaportta Uzun Kuyruklar Oluştu

Atatürk Havalimanı'nda Seçim Yoğunluğu ... Pasaportta Uzun Kuyruklar Oluştu

19 dakika önce

ATATÜRK Havalimanı'nda görev yapan polislerin, seçim nedeniyle İstanbul genelindeki sandıklarda görevlendirilmesi nedeniyle pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Atatürk Havalimanı'nda Seçim Yoğunluğu ... Pasaportta Uzun Kuyruklar Oluştu, System.String[]
ATATÜRK Havalimanı'nda görev yapan polislerin, seçim nedeniyle İstanbul genelindeki  sandıklarda görevlendirilmesi nedeniyle pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Yolcular dakikalarca pasaport sırasında beklerken, bankolarda az sayıda görev yapan polis ise yolcuların uçaklara zamanında yetiştirilmesi için yoğun çaba sarfetti. 

Atatürk Havalimanı'nda, bugün yapılan yerel seçimlerin yanı sıra  havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Yaşanan yoğunluğa, yerel seçimleri nedeniyle havalimanındaki görevli polislerin bir kısmının  İstanbul genelindeki seçim merkezlerinde  görevlendirilmesi de eklenince pasaport kontrol noktalarında  uzun kuyruklar oluştu.  İki ayrı pasaport noktasından biri kullanıma kapatılırken, yolcular büyük pasaporta yönlendirildi. Pasaport noktasından taşan kuyruk, terminal içinde metrelerce uzadı. Pasaport bankolarında görev yapan az sayıdaki polis ise bu sabah saatlerinden itibaren başlayan kuyruğu azaltmak ve yolcuların uçaklarına yetişebilmesi için yoğun çaba harcadı. Yolcular oluşan uzun kuyruklar nedeniyle uçağını kaçırma endişesi  yaşarken  zaman zaman tartışmalar da yaşandı

THY UÇAKLARINA YETİŞEMEYEN YOLCULARI BİR SONRAKİ SEFERE AKTARDI

Ofislerde görev yapan polisler, kuyruğun azaltılması için pasaport bankolarında görevlendirildi. Yaşlı ve bebekli yolculara öncelik verildi. Görevli polisler, sabah saatlerinden itibaren, mola  vermeden aralıksız çalıştı. Türk Hava Yolları  ise yaşanan bu durumdan etkilenen ve uçağına yetişemeyen yolcularını yer olması durumunda bir sonraki seferlere ücretsiz olarak aktardı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:28 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Ece Sükan ve Sevgilisi Uğur Güven, Birbirine Öpücüklere Boğdu Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı Oyunu Kullanan Binali Yıldırım'dan Açıklama: Hayırlı Olmasını Rabbimden Niyaz Ediyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 12:47:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Seçim Yoğunluğu ... Pasaportta Uzun Kuyruklar Oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]