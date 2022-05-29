İSTANBUL'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikimi için Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen tören SOLOTÜRK'ün gösterisi ile başladı.
İSTANBUL'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikimi için Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen tören SOLOTÜRK'ün gösterisi ile başladı. Alanı dolduranlar nefes kesen gösteriyi izledi.
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29.05.2022 16:33:18. #1.11#
SON DAKİKA: ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SOLOTÜRK GÖSTERİSİ - Son Dakika