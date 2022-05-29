ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SOLOTÜRK GÖSTERİSİ - Son Dakika
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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SOLOTÜRK GÖSTERİSİ

29.05.2022 16:27
ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SOLOTÜRK GÖSTERİSİ

İSTANBUL'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikimi için Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen tören SOLOTÜRK'ün gösterisi ile başladı.

İSTANBUL'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikimi için Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen tören  SOLOTÜRK'ün gösterisi ile başladı. Alanı dolduranlar nefes kesen gösteriyi izledi.

- Karaköse

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Kaynak: DHA

Atatürk Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SOLOTÜRK GÖSTERİSİ - Son Dakika


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