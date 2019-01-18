Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Şüpheli Çantalar Polisi Alarma Geçirdi   (Yeniden)

Atatürk Havalimanı'nda Şüpheli Çantalar Polisi Alarma Geçirdi   (Yeniden)

9 dakika önce

ATATÜRK Havalimanı'nda yolcuların unuttuğu çanta ve valiz paniğe neden oldu.

Atatürk Havalimanı'nda Şüpheli Çantalar Polisi Alarma Geçirdi   (Yeniden), System.String[]
ATATÜRK Havalimanı'nda yolcuların unuttuğu çanta ve valiz paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan çanta ve valizden dizüstü bilgisayar ve tişört çıktı. 

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş ve geliş katlarında ayrı ayrı unutulan çanta ve valiz polisi alarma geçirdi. Çanta ve valizin çevresinde güvenlik önlemi alan polis, dış hatlar gidiş ve geliş katına giden yolu trafiğe kapattı. Yolcuları şüpheli eşyaların yanından uzaklaştıran polis ekipleri durumu bomba imha ekibine bildirdi. 

BİRİNDEN BİLGİSAYAR DİĞERİNDEN TİŞÖRT ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyerek ilk önce dış hatlar geliş katında unutulan çantayı kontrol etti. Çanta, yapılan kontrolün ardından fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden dizüstü bilgisayar çıktı. Ekipler daha sonra dış hatlar gidiş katında bulunan şüpheli valizi kontrol etti. Valiz kontrolün ardından fünye ile patlatıldı. Valizin içerisinden tişörtler çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:38 Kaynak: DHA

Polis, İstanbul Atatürk Havalimanı, 3. Sayfa
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