Atatürk Havalimanı'nda Taşınma Çalışmaları Yoğunlaştı
5 dakika önce
Atatürk Havalimanı'nda, 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma çalışmaları saat 22.00'den itibaren yoğunlaştı.
Atatürk Havalimanı
'nda, 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma çalışmaları saat 22.00'den itibaren yoğunlaştı. Büyük hacimli 44 tonluk push back araçları (uçak çekme araçları) İstanbul
Havalimanı'na taşınmaya başlandı.
Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ediyor. Dün gece yoğun bir şekilde süren taşınma işlemlerine gündüz saatlerinde ara verilmişti. Bugün saat 22.00 itibariyle yollar trafiğe kapatıldı ve büyük taşınma yeniden başladı. Atatürk Havalimanı'nda taşınma çalışmaları yoğunlaştı. Büyük hacimli 44 tonluk push back araçları (uçak çekme araçları) taşınmaya başlandı. Boş uçakların ise Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 3 bin fitte 7 dakikada gerçekleştirdiği uçuşlar devam ediyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:15 Kaynak: İHA
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