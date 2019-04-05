Atatürk Havalimanı'nda "Taşınma" Hareketliliği
15 dakika önce
Büyük taşınma öncesi Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik başladı.
Büyük taşınma öncesi Atatürk Havalimanı
'nda hareketlilik başladı. Taşınma sürecinden görev alacak işçiler, apronda toplanarak görev bölgelerine gönderildi. THY
'nin Dalaman- İstanbul
seferini yapan uçak, yolcularını boşalttıktan sonra boş halde İstanbul Havalimanı'na gitti.
Atatürk Havalimanı'nda büyük taşınma öncesi hazırlıklar tamamlandı. 03.00'da başlayacak taşınma öncesi hareketlilik de başladı. İstanbul Havalimanı'na taşınacak konteynerlerin yüklenmesinde görev alacak işçiler, apronda toplandı ve görev alacakları alanları yönlendirildi.
Öte yandan THY'nin Dalman-İstanbul seferini yapan uçak da Atatürk Havalimanı'na inerek yolcularını bıraktıktan sonra boş halde İstanbul Havalimanı'na gitti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:22 Kaynak: İHA
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