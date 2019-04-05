Atatürk Havalimanı'nda "Taşınma" Hareketliliği Yeniden Başladı
5 dakika önce
Atatürk Havalimanı'nda "taşınma" hareketliliği yeniden başladı Tırlar İstanbul Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktıİSTANBUL - 'Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ederken Atatrük Havalimanı'nda yüklenen tırlar yola çıktı.
Atatürk Havalimanı
'nda "taşınma" hareketliliği yeniden başladı
Tırlar İstanbul
Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı
İSTANBUL - 'Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ederken Atatrük Havalimanı'nda yüklenen tırlar yola çıktı.
Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ediyor. Akşam saatlerinden itibaren tırlar yeniden yüklenmeye başlamıştı. Yüklenen tırlar İstanbul Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde yeniden başlayan hareketlilik devam ediyor. Taşınma kapsamında Basın Ekspres yolunun 22.00'de trafiğe kapatılacağı öğrenildi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:40 Kaynak: İHA
ÖZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin'den Ekrem İmamoğlu'na Anıtkabir Eleştirisi
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi
Mehmet Günsür, AK Parti'nin Seçim Talebini Tiye Aldı!
İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı