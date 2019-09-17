Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Teknofest heyecanı başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Atatürk Havalimanı'nda Teknofest heyecanı başladı

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı.

Atatürk Havalimanı'nda Teknofest heyecanı başladı , System.String[]

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEKNOFEST ziyaretçilere kapılarını açtı
Danimarka'da bir belediye haftalık 4 gün mesai 3 gün tatil uygulamasına geçti Rusya'dan S-400 açıklaması: Parçaların Türkiye'de üretilmesi mümkün Salih Kalyon'un dahil olduğu Çukur'daki cami sahnesi izleyicilerden tam not aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:43:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Teknofest heyecanı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]