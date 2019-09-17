Atatürk Havalimanı'nda Teknofest heyecanı başladı
1 saat önce
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı.
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:15
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