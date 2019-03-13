Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda 'Tel Örgülü' Önlem

Atatürk Havalimanı'nda 'Tel Örgülü' Önlem

13 dakika önce

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7 Nisan'daki taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'na, iç ve dış hat terminal binalarının güvenliğinin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başlandı.

Atatürk Havalimanı'nda 'Tel Örgülü' Önlem, System.String[]
DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),  7 Nisan'daki taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'na,  iç ve dış hat terminal binalarının güvenliğinin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başlandı.

7 Nisan tarihinden sonra ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nın ilk etapta boşta kalacak olan iç ve dış hatlar terminaller binalarının güvenliği için DHMİ tarafından önlemler alınmaya başladı. Bu  amaçla ilk olarak terminallerin çevre güvenliğin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başladı. Bu çalışmaların 7 Nisan tarihine kadar tamamlanacağı öğrenildi. 

İstanbul Havalimanı'na taşınmanın tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatılacak. Buradan iş jeti, kargo uçakları ve bakıma gelen yolcu uçaklarına hizmek verilecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:36 Kaynak: DHA

İstanbul, 7 Nisan, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Yaptırdığı 80 Anketin Sonucunu Açıkladı Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı

Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın Ücret Tarifesi Belli Oldu Tanzim Satışta 14 bin Ton Ürün Sevkiyatı Gerçekleştirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 12:49:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda 'Tel Örgülü' Önlem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]