Atatürk Havalimanı'nda 'Tel Örgülü' Önlem

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7 Nisan'daki taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'na, iç ve dış hat terminal binalarının güvenliğinin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başlandı.

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7 Nisan'daki taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'na, iç ve dış hat terminal binalarının güvenliğinin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başlandı.



7 Nisan tarihinden sonra ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nın ilk etapta boşta kalacak olan iç ve dış hatlar terminaller binalarının güvenliği için DHMİ tarafından önlemler alınmaya başladı. Bu amaçla ilk olarak terminallerin çevre güvenliğin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başladı. Bu çalışmaların 7 Nisan tarihine kadar tamamlanacağı öğrenildi.



İstanbul Havalimanı'na taşınmanın tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatılacak. Buradan iş jeti, kargo uçakları ve bakıma gelen yolcu uçaklarına hizmek verilecek.



- İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Yaptırdığı 80 Anketin Sonucunu Açıkladı

Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı

Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın Ücret Tarifesi Belli Oldu

Tanzim Satışta 14 bin Ton Ürün Sevkiyatı Gerçekleştirildi