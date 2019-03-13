Atatürk Havalimanı'nda 'Tel Örgülü' Önlem
44 dakika önce
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7 Nisan'daki taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'na, iç ve dış hat terminal binalarının güvenliğinin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başlandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ), 7 Nisan
'daki taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı
'na, iç ve dış hat terminal binalarının güvenliğinin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başlandı.
7 Nisan tarihinden sonra ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nın ilk etapta boşta kalacak olan iç ve dış hatlar terminaller binalarının güvenliği için DHMİ tarafından önlemler alınmaya başladı. Bu amaçla ilk olarak terminallerin çevre güvenliğin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başladı. Bu çalışmaların 7 Nisan tarihine kadar tamamlanacağı öğrenildi. İstanbul
Havalimanı'na taşınmanın tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatılacak. Buradan iş jeti, kargo uçakları ve bakıma gelen yolcu uçaklarına hizmek verilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:22 Kaynak: DHA
THY'nin Taşınma Sürecinde Yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'na Akın Edecek
AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı
Maaşı Kesilen Kadın, Esas Şoku SGK'ya Gidince Yaşadı
Son Dakika! Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var