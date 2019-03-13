Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda 'Tel Örgülü' Önlem

Atatürk Havalimanı'nda 'Tel Örgülü' Önlem

44 dakika önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7 Nisan'daki taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'na, iç ve dış hat terminal binalarının güvenliğinin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başlandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7 Nisan'daki taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'na, iç ve dış hat terminal binalarının güvenliğinin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başlandı.

7 Nisan tarihinden sonra ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nın ilk etapta boşta kalacak olan iç ve dış hatlar terminaller binalarının güvenliği için DHMİ tarafından önlemler alınmaya başladı. Bu amaçla ilk olarak terminallerin çevre güvenliğin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başladı. Bu çalışmaların 7 Nisan tarihine kadar tamamlanacağı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'na taşınmanın tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatılacak. Buradan iş jeti, kargo uçakları ve bakıma gelen yolcu uçaklarına hizmek verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:22 Kaynak: DHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 7 Nisan, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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