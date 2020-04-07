Atatürk Havalimanı'nda temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Atatürk Havalimanı'nda temizlik çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Atatürk Havalimanı'nda temizlik çalışmaları sürüyor.
Atatürk Havalimanı'nda temizlik çalışmaları sürüyor
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:06 Kaynak: İHA
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