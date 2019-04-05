Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Tırlar Yeniden Yüklenmeye Başladı

Atatürk Havalimanı'nda Tırlar Yeniden Yüklenmeye Başladı

5 dakika önce

Atatürk Havalimanı'nda tırlar yeniden yüklenmeye başladıİSTANBUL - 'Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ederken Atatrük Havalimanı'nda tırlar yeniden yüklenmeye başladı.

Atatürk Havalimanı'nda Tırlar Yeniden Yüklenmeye Başladı, System.String[]
Atatürk Havalimanı'nda tırlar yeniden yüklenmeye başladı

İSTANBUL - 'Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ederken Atatrük Havalimanı'nda tırlar yeniden yüklenmeye başladı.
Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ediyor. Akşam saatlerinden itibaren tırlar yeniden yüklenmeye başlandı. Taşınma kapsamında Basın Ekspres yolunun 22.00'de trafiğe kapatılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:37 Kaynak: İHA

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