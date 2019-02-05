Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Hap Operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Hap Operasyonu

57 dakika önce

İstanbul DHA - TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 6 kilogram 205 gram ağırlığında yaklaşık 24 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Hap Operasyonu, System.String[]
İstanbul DHA - TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 6 kilogram 205 gram ağırlığında yaklaşık 24 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Amsterdam'dan İstanbul aktarmalı Afganistan'ın Kabil şehrine gidecek olan bir yolcunun hareketleri şüpheli bulundu.  Yolcuya ait 2 bagaj x-ray kontrolünden geçirildi. Her iki valizde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine bagajlar ayrıca narkotik dedektör köpekleri tarafından detaylı aramaya tabi tutuldu. Dedektör köpekler de bagajlara tepki vermesi üzerine şüpheli kişi, Kabil'e gerçekleştireceği aktarma uçuşunu beklemiş olduğu arındırılmış alanda pasaport kontrolü ile doğrulama yapıldıktan sonra kontrol altına alındı. 

Şüpheliye ait 2 adet bagajda yapılan detaylı incelemede; dış ambalajları ile gıda takviyesi olduğu izlenimi verilen ağzı kapaklı plastik ilaç kutuları içerisinde net ağırlığı 6 kilogram 205 gram olan yaklaşık 24 bin 800 adet hap tespit edildi. Yapılan analizde ele geçirilen hapların Ecstasy olduğu tespit edildi. Afganistan uyruklu yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık olarak 1 milyon lira olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:43 Kaynak: DHA

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