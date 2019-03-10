Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Hap Operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Hap Operasyonu

57 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Atatürk Havalimanında kayıp eşya bürosundaki bir valizde tatlı ve hurma paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 300 bin TL olan 131 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Hap Operasyonu, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Atatürk Havalimanında kayıp eşya bürosundaki bir valizde tatlı ve hurma paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 300 bin TL olan 131 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi. Suudi Arabistanlı bir yolcunun teslim almaması nedeniyle kayıp eşya bürosuna bırakılan valizde yapılan detaylı aramada, tatlı ve hurma paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 300 bin TL olan 21 kilo 917 gram ağırlığında 131 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisin yabancı uyruklu şahsı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:56 Kaynak: İHA

Narkotik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emre Aşık'tan Boşanma Davası Açtığı Eşi Yağmur Aşık'a Ağır Suçlama: Fuhuştan Sabıkalı Son Dakika! Etiyopya'da 157 Kişiyi Taşıyan Uçak Düştü: Kurtulan Yok

Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu 30 Bin Lira Devlet Desteği İle Kendi İşinin Patronu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 13:53:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Hap Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]