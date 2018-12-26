Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

12 dakika önce

BREZİLYA'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'nda gelen kadının valizinde 2 kilo 450 gram kokain ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
BREZİLYA'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'nda gelen kadının valizinde 2 kilo 450 gram kokain ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine yaptığı çalışma başlattı. Polis ekipleri ve Gümrük Muhafaza ekipleri 18 Aralık'ta Atatürk Havalimanı'nda ortak operasyon düzenledi. Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen 39 yaşındaki Venezuela uyruklu kadın F.Y.R.M. gözaltına alındı. Şüpheli kadın F.Y.R.M.'nin valizinde yapılan aramalarda valizin alt ve üst kısımlarına zulalanmış 2 kilo 450 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y.R.M., 19 Aralık'ta çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Polis ekiplerinin F.Y.R.M.'nin valizinde arama yapması ve uyuşturucu maddeyi ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:53 Kaynak: DHA

Sao Paulo, Brezilya, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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