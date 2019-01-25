Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu
55 dakika önce
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, vücudunda kapsüller halinde 900 gram esrar bulunan Brezilyalı yolcu tutuklandı.
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, vücudunda kapsüller halinde 900 gram esrar bulunan Brezilyalı yolcu tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Ocak'ta, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Brezilya uyruklu A.D.S.L (40) isimli kadın yolcu, vücudunda uyuşturucu olabileceği şüphesiyle takibe alındı.
Terminalde durdurulan şüpheli, inceleme için hastaneye götürüldü. Hastanedeki kontrollerde, A.D.S.L'nin 900 gram esrar bulunan 115 kapsülü yuttuğu tespit edildi.
Vücudundaki uyuşturucular çıkarılan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:11 Kaynak: AA
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