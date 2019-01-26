Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
İstanbul'da narkotik polisi, yurt dışına çıkmak üzere Atatürk Havalimanı'na gelen İspanyol yolcunun bagajında uyuşturucu madde ele geçirdi.
İstanbul
'da narkotik polisi, yurt dışına çıkmak üzere Atatürk Havalimanı
'na gelen İspanyol yolcunun bagajında uyuşturucu madde ele geçirdi. Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu kameralara da yansıdı.
Edinilen bilgilere göre yurt dışına çıkmak üzere 21 Ocak günü Atatürk Havalimanı'na gelen İspanyol uyruklu J.A.G.M. (28), şüpheli hareketleriyle polis ekiplerini dikkatini çekti. Terminal içerisinde şahsı takibe alan polis, bu sırada uçağa verdiği bagajını da incelemeye başladı. Yapılan incelemeden bagajın tabanına zulalanmış bir kilo 798 gram metemfetamin ele geçirdi. Polis
tarafından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:35 Kaynak: İHA
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