Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da narkotik polisi, yurt dışına çıkmak üzere Atatürk Havalimanı'na gelen İspanyol yolcunun bagajında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da narkotik polisi, yurt dışına çıkmak üzere Atatürk Havalimanı'na gelen İspanyol yolcunun bagajında uyuşturucu madde ele geçirdi. Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu kameralara da yansıdı.

Edinilen bilgilere göre yurt dışına çıkmak üzere 21 Ocak günü Atatürk Havalimanı'na gelen İspanyol uyruklu J.A.G.M. (28), şüpheli hareketleriyle polis ekiplerini dikkatini çekti. Terminal içerisinde şahsı takibe alan polis, bu sırada uçağa verdiği bagajını da incelemeye başladı. Yapılan incelemeden bagajın tabanına zulalanmış bir kilo 798 gram metemfetamin ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:35 Kaynak: İHA

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, 3. Sayfa
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