Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

23 dakika önce

ATATÜRK Havalimanı'nda İspanyol bir yolcunun bagajında uyuşturucu ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
ATATÜRK Havalimanı'nda İspanyol bir yolcunun bagajında uyuşturucu ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'na 21 Ocak'ta yurt dış dışına çıkmak için gelen İspanyol uyruklu J.A.G.M. (28)'den şüphelenen polis takibe başladı. 

Terminal içerisinde takip edilen yolcunun uçağa verdiği bagaj da incelendi. Yapılan incelemeden valizin tabanına gizlenmiş 1 kilo 798 gram metemfetamin ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan J.A.G.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:33 Kaynak: DHA

Polis, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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