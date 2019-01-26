Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu
5 dakika önce
ATATÜRK Havalimanı'nda İspanyol bir yolcunun bagajında uyuşturucu ele geçirildi.
ATATÜRK Havalimanı'nda İspanyol bir yolcunun bagajında uyuşturucu ele geçirildi.
Atatürk Havalimanı'na 21 Ocak'ta yurt dış dışına çıkmak için gelen İspanyol uyruklu J.A.G.M. (28)'den şüphelenen polis takibe başladı. Terminal içerisinde takip edilen yolcunun uçağa verdiği bagaj da incelendi. Yapılan incelemeden valizin tabanına gizlenmiş 1 kilo 798 gram metemfetamin ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan J.A.G.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:46 Kaynak: DHA
Terminale Otobüsle Gönderilen Koliden El Bombası Çıktı
Aileler Birbirine Girdi: 2 Ölü, 3 Yaralı
Sınavlarda Mağduriyet Bitiyor! Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Uygulamasına Geçilecek
Son Dakika! Bodrum'da Otomobille Sel Sularına Kapılan Nişanlı Çiftin Cansız Bedenine Ulaşıldı