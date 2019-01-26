Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, valizinde 1 kilo 798 gram metamfetamin bulunan İspanyol yolcu tutuklandı.
Atatürk Havalimanı
'nda düzenlenen operasyonda, valizinde 1 kilo 798 gram metamfetamin bulunan İspanyol yolcu tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Ocak'ta, yurt dışına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen İspanyol uyruklu J.A.G.M (28) adlı erkek yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı.
Terminalde durdurulan şüphelinin valizinin tabanına saklanmış 1 kilo 798 gram metamfetamin tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:38 Kaynak: AA
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