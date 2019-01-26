Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

İstanbul DHAAtatürk Havalimanı'nda İspanyol bir yolcunun bagajında uyuşturucu ele geçirdiAtatürk Havalimanı'na 21 Ocak'ta yurt dış dışına çıkmak için gelen İspanyol uyruklu J.A.G.M. (28)'den şüphelenen polis takibe başladı.

İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı'nda İspanyol bir yolcunun bagajında uyuşturucu ele geçirdi

Atatürk Havalimanı'na 21 Ocak'ta yurt dış dışına çıkmak için gelen İspanyol uyruklu J.A.G.M. (28)'den şüphelenen polis takibe başladı.

Terminal içerisinde takip edilen yolcunun uçağa verdiği bagaj da incelendi. Yapılan incelemeden valizin tabanına gizlenmiş 1 kilo 798 gram metemfetamin ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan J.A.G.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:50 Kaynak: DHA

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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