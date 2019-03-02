Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

32 dakika önce

İstanbul polisi, Brezilya'dan gelen bir Türk yolcunun üzerinde yaptığı aramada bel ve bacaklarında korse şeklindeki bantla sarılmış piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 5 kilo 619 gram kokain ele geçirdi.

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İstanbul polisi, Brezilya'dan gelen bir Türk yolcunun üzerinde yaptığı aramada bel ve bacaklarında korse şeklindeki bantla sarılmış piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 5 kilo 619 gram kokain ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Şubat'ta Brezilya'nın Sao Paulo kentinden havayolu ile İstanbul'a gelen Almanya'da yaşayan B.A. adlı gurbetçi yolcunun durumundan şüphelenerek inceleme yaptı. Şüpheli yolcuyu durduran ekipler, bel ve bacaklarını korse şeklindeki bantla sardığını tespit etti. Şüphelinin bel ve bacaklarındaki korseyi keserek içindeki torbaları çıkaran ekipler, piyasa değeri 1.5 milyon lirayı bulan 5 kilo 619 gram kokain maddesi ele geçirdi. Şahıs gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesi tamamlandıktan sonra 22 Şubat'ta adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:46 Kaynak: İHA

Brezilya, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar İstanbul'da Zam Şampiyonu Kıvırcık Salata Oldu

Halk Otobüsünün Önünü Kesen Kadınlar Şoföre Yumruklarla Saldırdı Avcılar'da Yaralı Bulunan Kadının Oğlu "Babam Balkondan Attı" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 13:18:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]