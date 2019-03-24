Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

15 dakika önce

Narkotik Şube ekipleri, yurtdışına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen yolcunun bagajına gizlenmiş piyasa değeri 400 bin lira olan 2 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Narkotik Şube ekipleri, yurtdışına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen yolcunun bagajına gizlenmiş piyasa değeri 400 bin lira olan 2 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 8 Mart günü Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yurtdışına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen V.C. (30) isimli şahsın valizinde yapılan aramalarda, valizin taban kısmına gizlenmiş şekilde piyasa değeri 400 bin lira olan ve 2 kilo 264 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Zanlı V.C. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen İran uyruklu M.J. (27) de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:51 Kaynak: İHA

Narkotik, İstanbul Atatürk Havalimanı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var İstanbul Havalimanı'nda Vardiyalarla Birlikte 3 Bin Taksici Çalışacak Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı Rezidansın 9'uncu Katından Düşen Ebru'nun Son Mesajı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 11:06:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]