Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu
15 dakika önce
Narkotik Şube ekipleri, yurtdışına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen yolcunun bagajına gizlenmiş piyasa değeri 400 bin lira olan 2 kilo uyuşturucu ele geçirdi.
Narkotik
Şube ekipleri, yurtdışına gitmek üzere Atatürk Havalimanı
'na gelen yolcunun bagajına gizlenmiş piyasa değeri 400 bin lira olan 2 kilo uyuşturucu ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince 8 Mart
günü Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yurtdışına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen V.C. (30) isimli şahsın valizinde yapılan aramalarda, valizin taban kısmına gizlenmiş şekilde piyasa değeri 400 bin lira olan ve 2 kilo 264 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Zanlı V.C. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen İran
uyruklu M.J. (27) de gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:51 Kaynak: İHA
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