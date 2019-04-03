Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'nda, valizinde tatlı paketlerine gizlenmiş 254 bin 784 captagon hap bulunan Suudi Arabistan uyruklu yolcu tutuklandı.
Atatürk Havalimanı
'nda, valizinde tatlı paketlerine gizlenmiş 254 bin 784 captagon hap bulunan Suudi Arabistan
uyruklu yolcu tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Mart'ta, Suudi Arabistan'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen erkek yolcu T.G.A'yı (39) şüphe üzerine takibe aldı.
Terminalde durdurulan Suudi Arabistan uyruklu şüphelinin valizinde yapılan aramada, tatlı paketlerine gizlenmiş, 42 kilo 464 gram ağırlığında 254 bin 784 captagon hap tespit edildi.
Gözaltına alınan T.G.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:50 Kaynak: AA
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