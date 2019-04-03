Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

44 dakika önce

ATATÜRK Havalimanı'nda, valizinde tatlı paketlerine gizlenmiş 254 bin 784 captagon hap bulunan Suudi Arabistan uyruklu yolcututuklandı.

Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
ATATÜRK Havalimanı'nda, valizinde tatlı paketlerine gizlenmiş 254 bin 784 captagon hap bulunan Suudi Arabistan uyruklu yolcu

tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Mart'ta, Suudi Arabistan'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen erkek yolcu T.G.A'yı (39) şüphe üzerine takibe aldı. Terminalde durdurulan Suudi Arabistan uyruklu şüphelinin valizinde yapılan aramada, tatlı paketlerine gizlenmiş, 42 kilo 464 gram ağırlığında 254 bin 784 captagon hap tespit edildi.

Gözaltına alınan T.G.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:11 Kaynak: DHA

İstanbul, Suudi Arabistan, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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