Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu Suudi yolcunun valizinde, 1 milyon TL değerinde uyuşturucu haplar ele geçirildiİSTANBUL - İstanbul'dan Suudi Arabistan'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Suudi yolcunun valizinde piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan 254 bin 784 adet uyuşturucu...

Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Suudi yolcunun valizinde, 1 milyon TL değerinde uyuşturucu haplar ele geçirildi



İSTANBUL - İstanbul'dan Suudi Arabistan'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Suudi yolcunun valizinde piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan 254 bin 784 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre; Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan'a yüklü miktarda uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, 11 Mart'ta İstanbul'dan Riyad'a hareket edecek T.G.A. adlı Suudi yolcunun uyuşturucu taşıdığını tespit ederek şahsı incelemeye aldı.

Valizinde 1 milyon lirayı bulan 254 bin 784 adet uyuşturucu hap çıktı

Arap yolcunun valizinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 254 bin 784 adet Captagon türü uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Suudi uyuşturucu kuryesi, 12 Mart'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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