Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'nda valizlerinde ve çantalarında 8 kilo 155 gram kokain ele geçirilen Nijerya uyruklu iki kişi ile uyuşturucu alıcısı bir kişi tutuklandı.
Atatürk Havalimanı'nda valizlerinde ve çantalarında 8 kilo 155 gram kokain ele geçirilen Nijerya uyruklu iki kişi ile uyuşturucu alıcısı bir kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya uyruklu F.A (45) ile A.L'nin (35) valizlerinde ve çantalarında arama yaptı.
Yapılan aramada çikolata ve duş jeli paketleri içine gizlenmiş 8 kilo 115 gram kokain kokain ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Polis, yaptığı çalışmanın devamında uyuşturucu maddenin alıcısı olduğunu belirlediği oto boyacısı A.L'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucuyu satın almak için bankadan kredi çektiği tespit edildi.
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:01 Kaynak: AA
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