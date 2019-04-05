Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Veda Uçuşu

Atatürk Havalimanı'nda Veda Uçuşu

36 dakika önce

Atatürk Havalimanı'ndan son iç hat uçuşu TK 2182 sefer sayılı uçuşla Ankara'ya yapıldı.

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Atatürk Havalimanı'ndan son iç hat uçuşu TK 2182 sefer sayılı uçuşla Ankara'ya yapıldı. Son uçuşta yer alan çalışanlar ve yolcular hem öz çekim yaptı hem de birlikte fotoğraf çektirerek tarihe not düştü.

İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle kullanıma kapatılacak Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşta hem mutlu hem de heyecanlı anlar yaşandı. İstanbul'dan Ankara'ya 21.40'ta hareket eden TK 2182 sefer sayılı uçuşa bilet alan 288 yolcu, Atatürk Havalimanı'nı son kez kullandı.

Son uçuşu gerçekleştirmek için kapıda hostesler tarafından karşılanan yolcuların heyecanlı oldukları gözlendi. Uçağa binmek için aprona geçen yolcular, bu sırada bol bol fotoğraf çektirdi.

Uçuş personeli de bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi. Duygularını paylaşan bir uçuş görevlisi, "Benim 21 yılım bitti burada. Tabii ki üzülüyorum ama yeni havaalanına geçtiğimiz için de heyecanlıyız. Hepimize hayırlı olur inşallah." dedi.

Atatürk Havalimanı yer görevlileri, buradan son uçuşunu yapan "Malazgirt" uçağını Ankara'ya el sallayarak uğurladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:48 Kaynak: AA

İstanbul, Ankara, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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