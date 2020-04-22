Atatürk Havalimanı'nda yapılan pandemi hastanesi aşama aşama böyle görüntülendi - Son Dakika

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Atatürk Havalimanı'nda yapılan pandemi hastanesi aşama aşama böyle görüntülendi
7 saat önce
Atatürk Havalimanı'nda yapılan pandemi hastanesi aşama aşama böyle görüntülendi Havalimanı Hastanesi 14 günde bu hale geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs (Covid-19) ile mücadele için hastane yapılacağını açıklamasının ardından Atatürk Havalimanı'nda 8 Nisan günü...
Atatürk Havalimanı'nda yapılan pandemi hastanesi aşama aşama böyle görüntülendi
Havalimanı Hastanesi 14 günde bu hale geldi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs (Covid-19) ile mücadele için hastane yapılacağını açıklamasının ardından Atatürk Havalimanı'nda 8 Nisan günü ilk hareketlilik başlamıştı. Havalimanında 14 gün boyunca hastanenin inşa sürecinde aşama aşama havadan görüntülendi. İnşaatın 31 gün sonra bitip ilk hastaların alınması hedefleniyor.
Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele için İstanbul'da Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda iki adet bin yataklı hastane yapılacağını açıklanmasının ardından 8 Nisan günü Atatürk Havalimanı Çevresinde inşaat çalışmaları başlamıştı. Hastanenin yapımına başlandığı ilk günden aşama aşama havadan çekilen görüntülerde inşaat süreci kayıt edildi. Çekilen görüntülerde 14 gün gibi kısa bir süre içinde gece gündüz demeden çalışan işçilerin geldiği son durum gözler önüne serildi. 14 gün içerinde ilk önce pistin bulunduğu bölgede zemin hazırlandı. Ardından beton temeller dökülerek hastanenin silüeti ortaya çıkmaya başladı. Duvarlar yükselmeye başlamasının ardından bazı kısımlarının çatı montajı yapılmaya başlandı. Hızla ilerleyen inşaatın 31 gün sonra tamamlanıp hastalarını alması hedefleniyor. Atatürk Havalimanı Pisti üzerine inşa edilen hastane nedeniyle pist sefer yapamayan uçakların park alanı olarak kullanılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:28 Kaynak: İHA
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