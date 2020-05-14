ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPILAN SALGIN HASTANESİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen bin yataklı salgın hastanesinde sona yaklaşıldı. Bazı bölümleri tamamlanan salgın hastanesindeki son durum havadan görüntülendi.

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