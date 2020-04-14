ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPIMI SÜREN HASTANENİN TEMELİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. 45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin temel kısmı ortaya çıktı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde temel inşaatının büyük bir bölümünün tamamlandığı görülüyor.

- İstanbul