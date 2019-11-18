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Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerine başlandı

6 saat önce

Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerine başlandıİSTANBUL - 86 yıl boyunca Türk sivil havacılığına ve milyonlarca yolcuya hizmet eden Atatürk Havalimanı kargo bölümünün bir kısmının yıkım işlemleri başladı.

Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerine başlandı

İSTANBUL - 86 yıl boyunca Türk sivil havacılığına ve milyonlarca yolcuya hizmet eden Atatürk Havalimanı kargo bölümünün bir kısmının yıkım işlemleri başladı. Yıkım işlemleri yapılırken havalimanında askeri uçakları, özel jetler ve kargo uçakları kullanmaya devam ediyor.

Türkiye'de hava ulaşımının ilk başladığı nokta olan ve milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı kargo bölümün bir kısmı yıkılmaya başlandı. Yeni havalimanına büyük göçün ardından sivil kullanıma kapatılan Atatürk Havalimanı, havadan çekilen görüntülerinde uçakların yanaşmak için yer bulamadığı peronların tamamen boş olduğu görüldü. Havalimanında birkaç kargo uçağının olduğu pistin sonunda doğru olan kısmındaki kargo binasının bir bölümünün yıkılmaya başlandığı görülüyor. Kargo binasının çatısı sökülürken, demir iskeleti ise parçalara ayırılıyor. Yıkım işlemlerinin 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Yıkılan yapıdan elde edilen demir, kablo ve çatı malzemeleri israf edilmeyerek geri dönüşüm fabrikalarına gönderiliyor. Havalimanının Ticari uçuşların sona ermesinin ardından sadece kargo uçukları, özel jetler ve askeri uçaklar kullanabiliyor. Saniyede 1 uçak iniş kalkışı ile 4 Eylül 2016'da rekor kıran Atatürk Havalimanı'na bugün sadece birkaç kargo uçağı iniyor. Yıkım işlemleri uçakların iniş ve kalkışlarında her hangi bir aksamaya neden olmuyor.

"Hiçbir malzeme israf olmuyor"

SMC Yıkım ve Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, " Atatürk Havalimanı'nın Kargo bölümünün bir kısmını yıkımına başladık. 2 ay içerisinde kargo bölümünün belirlenen kısmının yıkımını bitirmeyi hedefliyoruz. 100 kişilik bir ekip ile yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Buradaki hiçbir malzeme israf olmuyor. Bütün demir, çatı ve diğer malzemeler geri dönüşüm fabrikalarına gönderiliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı, burasının tamamı yıkıldığı zaman millet bahçesi yapılacağını biliyoruz. Kısım kısım havalimanı önümüzdeki günlerde de yıkılacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşilköy'de 1933'te İstanbul-Ankara arasında yapılan ilk uçuş ile Türk sivil havacılığının temelleri atıldı. 1985 yılında yapılan değişiklikle yoluna, Atatürk Havalimanı adı altında devam etti. Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya ve Sefaköy arasında 11 milyon 776 bin 961 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu Atatürk Havalimanı, yıllardır iç hat ve dış hat olmak üzere milyonlarca yolcuya hizmet etti.

Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerine başlandı

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:36 Kaynak: İHA
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