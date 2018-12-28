Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Yılbaşı Öncesi Yoğunluk

Atatürk Havalimanı'nda Yılbaşı Öncesi Yoğunluk

8 dakika önce

Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı öncesi yoğunlukİSTANBUL - Yılbaşını tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler Atatürk Havalimanında yoğunluğa neden oldu.

Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı öncesi yoğunluk

İSTANBUL - Yılbaşını tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler Atatürk Havalimanında yoğunluğa neden oldu. Hava ulaşımına ilgi gösteren yolcular, zaman zaman biletleme kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluşturdu.
Yılbaşına üç gün kala, 2019'a İstanbul dışında girmek isteyenler, hava ulaşımını tercih edince Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmaya başladı. Gün içerisinde dış hatlar terminaline gelen yolcular, özellikle biletleme kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu. Havalimanı personelleri ve pasaport kontrol noktalarındaki polislerin de yoğunluk ve bekleme sürelerini en aza indirmek için tüm noktaları açık tuttuğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:39 Kaynak: İHA

Yılbaşı, Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Genel
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