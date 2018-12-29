Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Yılbaşı Yoğunluğu Devam Ediyor

Atatürk Havalimanı'nda Yılbaşı Yoğunluğu Devam Ediyor

28 dakika önce

Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu devam ediyorİSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda Cuma günü başlayan yılbaşı tatili yoğunluğu yeni yıla iki gün kala haftasonunda da devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu devam ediyor

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda Cuma günü başlayan yılbaşı tatili yoğunluğu yeni yıla iki gün kala haftasonunda da devam ediyor.
Yılbaşına iki gün kala 2019'a İstanbul dışında girmek isteyen tatilciler kentten ayrılmak için hava ulaşımına yoğun ilgi gösteriyor. Tatilcilerin Cuma günü başlayan ilgisi hafta sonunda da devam ediyor.
Biletleme ve kontrol noktalarında yoğunluk
Tatilcilerin hava ulaşımına gösterdiği talep Atatürk Havalimanı'nda zaman zaman yoğunluğa neden oluyor. Sabah saatlerden itibaren havalimanına gelmeye başlayan yolcular, özellikle biletleme kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu. Dış hatlar terminali transit yolcu alanında da yılbaşı nedeniyle yoğunluğun olduğu gözlendi.
Öte yandan havalimanında görevli çalışanların yanı sıra pasaport kontrol noktalarında bulunan emniyet güçlerinin de yolcuların bekleme sürelerini en aza indirmek için tüm bankoları açık tuttuğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:46 Kaynak: İHA

İstanbul, Yılbaşı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel
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