Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Yolcu Yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda Yolcu Yoğunluğu

1 saat önce

Yılbaşı tatili dolayısıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yoğunluk meydana geldi.

Atatürk Havalimanı'nda Yolcu Yoğunluğu, System.String[]
Yılbaşı tatili dolayısıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yoğunluk meydana geldi.

Yılbaşı tatilinin başlamasının ardından bu sabahtan itibaren havalimanına gelmeye başlayan yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini yaptı.

Pasaport kontrollerinin ardından yolcular, dış hatlar gümrüklü salona geçti.

Yılbaşı tatili nedeniyle farklı ülkelere gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen transit yolcuların bulunduğu gümrüklü alanda yoğunluk oluştu.

Yerli ve yabancı yolcuların buradaki mağazalardan alışveriş yapması nedeniyle kasa önlerinde sıra meydana geldi.

Bilgilendirme panolarında uçuş saatini öğrenen yolculardan bazıları restoranlar ile bankların bulunduğu alanda bekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:17 Kaynak: AA

Yılbaşı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Yıl Kampanyalarına Beyaz Eşya Damga Vurdu Son Dakika! AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Oldu

Sofuoğlu'nun Danışmanından Skandal Sözler: Diğer Milletvekilleri Danışmanlarının Maaşlarından Pay Alıyor AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Çıkan Gerginlik Sona Erdi! Kol Kola Fotoğraf Çektirdiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:21:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Yolcu Yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]