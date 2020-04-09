Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi - Son Dakika

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Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'na bin yataklı hastane yapılacağını açıklamasının ardından çalışmalar başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'na bin yataklı hastane yapılacağını açıklamasının ardından çalışmalar başladı. Alanda devam eden çalışmalar ise havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İstanbul'da iki salgın hastanesi yapılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Atatürk Havalimanı'nda dün başlayan hareketlilik bugün de devam etti. Atatürk Havalimanı apronuna giriş yapan iş makineleri ve malzeme taşıyan tırların yoğun çalışması ise havadan görüntülendi. Korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı içerisinde belirlenen alana 45 günlük sürede bin yataklı hastane yapılması planlanıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:00 Kaynak: İHA
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