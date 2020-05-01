ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HASTANE İNŞAATINDA BİNALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesinin büyük bir kısmı tamamlandı. Hastanedeki yapım çalışmaları havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul 'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe 'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.

Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Yapımına başlanıldıktan itibaren 45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin bina bölümleri yapılmaya başladıktan sonra projenin iskeleti de ortaya çıkmıştı. İki hafta önce binaların yapımına başlanan hastane inşaatında binaların büyük bir kısmı tamamlandı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde geniş alanda birbirinden ayrı inşa edilen binaların birçoğunun tamamlandığı görülüyor.

- İstanbul