ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HASTANENİN PEYZAJ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan 3 hafta içerisinde tamamlanacağını hizmete açılması beklenilen sahra hastanesi inşaatında peyzaj çalışmaları devam ediyor.

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