Atatürk Havalimanı'ndaki Sessizlik Radara da Yansıdı

Ticari yolcu taşımacılığın sona erdiği Atatürk Havalimanı'nda yaşanan sessizlik radara da yansıdı.

Ticari yolcu taşımacılığın sona erdiği Atatürk Havalimanı'nda yaşanan sessizlik radara da yansıdı.Saat 16: 11 itibariyle radara yansıyan görüntü dikkat çekti.Radar da Atatürk Havalimanı çevresinde uçak hareketliliği görülmezken, İstanbul Havalimanı'na uçakların iniş için yaklaşma yaptığı kayıtlara yansıdı. İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların hangi ilçelerin üzerinden geçerek yaklaşma yaptığı da radar da gözlendi.(Fotoğraflı) - İstanbul

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